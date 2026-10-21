Арт-директор Семенова рассказала, как стильно носить шарфы и палантины

Шарфы и палантины могут стать ключевой деталью силуэта и разнообразить повседневный образ. Об этом на закрытом пресс-показе рассказала арт-директор Наталья Семенова, передает сайт Lenta.ru .

Эксперт посоветовала не воспринимать такие аксессуары исключительно как защиту от холода. По ее словам, палантин можно уложить по диагонали и зафиксировать ремнем или накинуть на голову и плечи в виде объемного капюшона, отметил KP.RU.

Также ткань можно завязать во французский узел, трансформировать в жилет, тунику, легкое платье или надеть как баску поверх рубашки либо жакета с помощью броши или пояса. Семенова подчеркнула, что правильная драпировка и фиксация делают вещь гибким стилистическим инструментом.