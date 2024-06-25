Аромапсихолог Огнева посоветовала мужчинам выбирать парфюм с нотами кожи или мандарина

При выборе парфюма мужчинам стоит опираться на собственный вкус и предпочтения. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева.

Она отметила, что для весеннего и летнего аромата лучше пойдут варианты с нотами мандарина. Его хорошо дополняют также акценты бергамота, лимона и лайма.

«Во многих популярных мужских парфюмах присутствует нота кожи. Она пьянящая, интенсивная, придает аромату сексуальную и утонченную привлекательность», — отметила эксперт.

Она посоветовала также сочетать ноту кожи с цветочной, чтобы сделать аромат более легким и летним. Для создания брутального образа следует добавить древесных акцентов.