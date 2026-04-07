Арктическое вторжение со снегом придет в Москву на текущей неделе

Пик арктического вторжения со снегом ожидается в Москве в четверг, 9 апреля. Об этом «Москве 24» рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что до конца недели погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона. Этот циклон станет причиной северных воздушных потоков над центральной частью страны, из-за чего к столице будет поступать холодный арктический воздух.

Во вторник, 7 апреля, в Москве будет от 7 до 9 градусов тепла, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и кратковременными дождями. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду, а атмосферное давление к вечеру начнет расти.

В среду, 8 апреля, в городе будет облачная погода с кратковременными дождями, которые будут переходить в мокрый снег. Ночью не исключена гололедица. Днем будет от 4 до 6 градусов тепла.

Четверг может стать самым холодным днем текущей недели. Ночью температура составит от 0 до 2 градусов тепла, а днем — не выше 2–4 градусов тепла. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах столичного региона не исключается появление временного снежного покрова до 1–2 сантиметров.

Влияние циклона начнет ослабевать в пятницу, 10 апреля. Ночью ожидается небольшой снег и гололедица, температура составит от 0 до минус 2 градусов. Днем столбики термометров покажут 4–6 градуса тепла. Также пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом.