АРХИВУД зафиксировал дефицит архитекторов в России

В России отмечается острая нехватка профессиональных архитекторов. Количество вакансий в данной сфере увеличилось на 19%, в то время как число соискателей выросло всего на 2%. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования АРХИВУД.
Особенно остро дефицит кадров проявляется в крупных городах: в Москве открыто более 6,7 тысячи позиций, что на 20% выше показателя прошлого года. В Санкт-Петербурге насчитывается около двух тысяч свободных рабочих мест для архитекторов, а в Свердловской области востребовано более 700 специалистов.
Общий вывод исследования свидетельствует о значительном превышении спроса над предложением, что ведет к повышению зарплат и увеличению числа открытых вакансий. Средняя месячная оплата труда архитекторов в России достигла 111 620 рублей, показывая устойчивую привлекательность профессии.
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