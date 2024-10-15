Архитектор Заливухин призвал запретить строительство многоэтажных домов в пригородах

Он подчеркнул, что основная причина заключается в отсутствии зонирования в генеральном плане Москвы. Необходимо четко определить, где и какие здания можно возводить. Для высокоплотного строительства многоэтажных домов целесообразно располагать дорогие небоскребы вблизи транспортных узлов, чтобы компенсировать нехватку парковки.

В то же время в районах вроде Бирюлева нецелесообразно строить многоэтажные комплексы. Заливухин также отметил, что если у жителя есть три автомобиля, ему нужно обеспечить для них место, однако многие территории сейчас активно застраиваются, и такая возможность отсутствует. Он указал на важность зонирования, которое должно давать ответ на вопрос о местах для строительства и использовании городской инфраструктуры.