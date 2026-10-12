Архитектор Васецкий посоветовал проводить осеннюю обрезку деревьев после листопада

Осеннюю обрезку деревьев необходимо проводить после листопада, но до наступления устойчивых морозов. Об этом радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks Илья Васецкий.

По словам эксперта, процедура снижает парусность кроны и минимизирует риск повреждений во время снегопадов. В первую очередь следует удалить сухие, больные и перекрещивающиеся побеги, а также хрупкие вертикальные «волчки» и развилки с острым углом менее 45 градусов.

Васецкий отметил, что крупные ветви спиливают в три этапа, не оставляя пеньков, провоцирующих гниение. Срезы диаметром более двух сантиметров желательно покрыть садовым варом или специальной пастой. Специалист также рекомендовал сразу убрать с участка спиленные ветви и замульчировать приствольные круги слоем в пять — восемь сантиметров.