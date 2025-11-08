Архитектор Васецкий посоветовал не оставлять высокую траву на газоне перед зимой

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в интервью радиостанции Sputnik поделился рекомендациями по уходу за газоном перед первыми заморозками.

По словам эксперта, оптимальная высота травы перед зимой — четыре-пять сантиметров. Такой размер поможет предотвратить развитие плесени и сохранить корневую систему.

«Не стоит оставлять слишком длинные побеги — под снегом они могут выпревать», — предупредил специалист.

Он посоветовал не проводить стрижку газона за несколько дней до последних заморозков, так как растения должны восстановиться. Если почва за лето стала плотной, стоит сделать проколы в дерне для улучшения циркуляции воздуха и движения воды.