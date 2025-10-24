Архитектор Васецкий посоветовал использовать аккумуляторную воздуходувку при подготовке дачи к холодам

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в интервью радио Sputnik поделился рекомендациями по подготовке садового участка к заморозкам.

По словам эксперта, октябрь — время активных работ на даче. В этот период важно правильно ухаживать за растениями и готовить участок к зиме. Васецкий подчеркнул важность использования воздуходувок для очистки территории от листьев, пыли и мусора.

«Аккумуляторные воздуходувки удобны тем, что не зависят от розеток и не требуют топлива. При уборке больших площадей удобно использовать режим повышенной мощности — он ускоряет процесс и позволяет справиться даже с влажной листвой», — отметил специалист.

Для небольших объемов листвы Васецкий посоветовал использовать мульчирующую газонокосилку. Собранные листья можно складывать в легкие, но прочные мешки или контейнеры с ручками из водоотталкивающего или сетчатого материала. Такая листва пригодится для компостных ящиков и поможет получить плодородный грунт для весенних посадок, заключил собеседник.