Архитектор Табанаков указал на отсутствие ансамблевости в застройке Тюмени

Архитектор, председатель правления Тюменского регионального отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаковв беседе с URA.RU выразил обеспокоенность по поводу облика Тюмени. Он отметил, что здания, построенные без участия профессионалов, и градостроительные ошибки существенно влияют на внешний вид города.

«Главная проблема облика Тюмени — застройка города часто хаотичная, не увязанная с окружением. Отсутствие ансамблевости (городской ансамбль)», — подчеркнул архитектор.

Табанаков считает, что при формировании архитектурно-градостроительного облика города важно учитывать его уникальные особенности. Необходимо стремиться к созданию гармоничной среды, удобной для горожан и туристов.

Он привел пример, когда проект гостиницы в неоклассическом стиле, разработанный архитектором из Санкт-Петербурга, не был принят в центре Тюмени из-за отсутствия уместности. Архитекторы сошлись во мнении, что в этом случае подошла бы нейтральная архитектура, не создающая дополнительного диссонанса с окружением.