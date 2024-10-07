Архитектор Штиглиц заявила о тенденции к развитию различных пространственных высотных композиций

Каждый год перед Всемирным днем архитектуры по всему миру проходят различные конференции и креативные встречи, где профессионалы обсуждают новые проекты и обмениваются знаниями. Доктор архитектуры Маргарита Штиглиц поделилась с Gazeta.SPb основными современными тенденциями в архитектуре.

Она отметила, что в конструктивном плане наблюдается рост интереса к различным пространственным и высотным композициям. Стилистически можно увидеть разнообразие направлений — от ретро до хай-тека, а также близких к контекстуализму. Кроме того, эклектика становится нормой.