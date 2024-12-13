Архитектор Пергаев: в российских городах меняется принцип взаимодействия с общественной средой

Архитекторы и дизайнеры утверждают, что планировочные маршруты и дизайн современной среды учитывают потребности людей самых разных интересов. О том, какие ключевые направления в архитектуре дворовых пространств и общественных мест будут актуальны в 2025 году, рассказал архитектор Сергей Пергаев в беседе с МК.ru

«Эстетичная и комфортная среда повышает стоимость и ценность недвижимости в окружающих жилых комплексах, формирует полезные ритуалы и прочные социальные связи. Архитекторы все чаще выбирают решения, которые создают образ, превосходящий ожидания жителей города», — отметил Пергаев.

Тренд на чистые геометрические формы, минимализм и яркие цвета из графического и интерьерного дизайна плавно перешел в сферу благоустройства и сохранится в будущем году. Например, в Омске есть жилой комплекс, где каждый элемент детской площадки сделан в виде шара, пирамиды, куба и других фигур, а покрытие представляет собой огромное поле для игры в «крестики-нолики».

В Дербенте с высоты птичьего полета можно увидеть яркий графический элемент: через несколько дворов проходит путеводная нить, а вдоль неё расположен настоящий оазис с инновационными системами полива и туманообразования. Этот проект учитывает еще один тренд 2025 года — обильное круглогодичное озеленение.

По данным аналитиков, на зеленые лаунж-зоны и ландшафтный дизайн девелоперы закладывают в бюджет 3–5% от всей сметы, а в высоком сегменте — до 10%.

Большая часть нашей страны имеет выраженную сезонность. Как правило, благоустройство «впадает в спячку» вместе с холодами и просыпается только весной. Однако появляется все больше пространств, в которых тщательно прорабатываются сценарии зимнего, весеннего и осеннего использования пространства. Архитекторы добавляют элементы, позволяющие проводить много времени на улице в любую погоду: ветрозащитные конструкции, комплексы для игр в любые сезоны. И предназначены они не только детям.

Постепенно в городах появляются места для тихого отдыха, образования, работы, коммуникации.

Стрит-арт, который раньше многие считали вандализмом, теперь имеет законное место в парках или на фасадах в виде муралов. А ЖЭК-арт (клумбы из упаковок от йогурта, лебеди из покрышек, инсталляции из десятков старых игрушек) приравнивают к народному искусству.

«Вообще поле для экспериментов огромное. Меняется сам принцип взаимодействия с общественной средой. Архитекторы по максимуму будут фокусироваться на новаторских идеях и возможностях», — заключил спикер.