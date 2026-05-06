Архитектор Павлова предупредила о снижении ликвидности квартиры при незаконной перепланировке

Архитектор Марина Павлова предостерегла от рисков, связанных с незаконной перепланировкой квартир. Такие изменения могут значительно снизить ликвидность недвижимости, сообщил NEWS.ru .

По словам эксперта, некоторые виды перепланировок, например снос несущих стен или перенос мокрых зон, изначально не могут быть легализованы. Это создает проблемы при продаже или ипотечном кредитовании, так как банки требуют актуальный технический паспорт, соответствующий фактической планировке, добавило ИА НСН.

Если перепланировка не согласована, покупатель может отказаться от сделки или потребовать значительного дисконта. В случае выявления нарушений собственник вынужден будет вернуть квартиру к первоначальному состоянию, что повлечет за собой дополнительные расходы и временные затраты.