Архитектор Минкин указал на риски использования беспилотного транспорта

Главный системный архитектор НИИАС Юрий Минкин обсудил перспективы использования беспилотных автомобилей в России. В беседе с Общественной Службой Новостей он указал на риски применения таких машин.

По словам эксперта, даже беспилотный транспорт изначально рассчитан на присутствие человека за рулем.

«Во всяком случае — на время тестирования. Когда мы говорим о тестировании такого транспорта, там всегда за управлением сидит человек, который специально обучен и натренирован», — добавил специалист.

Минкин обратил внимание на опыт других стран, где использование беспилотных автомобилей уже практиковалось. В большинстве зарегистрированных аварий виновным признавался человек, потерявший концентрацию и контроль над ситуацией. Водитель часто теряет бдительность, поскольку транспортное средство движется автономно.