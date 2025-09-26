Архитектор Карпенко сообщил, что плохо спроектированная среда мешает ясному мышлению
Архитектура оказывает значительное влияние на внутреннее состояние человека. Об этом «Известиям» рассказал архитектор компании Architecture Plus Information (Perkins & Will) в Нью-Йорке Георгий Карпенко.
По его словам, пространство может вызывать определенные эмоции, вдохновлять или расслаблять, помогать сосредоточиться или лишать энергии.
«Плохо спроектированная среда — темные коридоры без света, однотипные офисы, больничные интерьеры с навязчивыми запахами и цветами — вызывает раздражение и мешает думать ясно», — отметил эксперт.
Карпенко подчеркнул, что исследования healthy buildings показывают связь между качеством среды и способностью концентрироваться, принимать решения и учиться. Улучшение вентиляции и света в офисах окупается повышением продуктивности.