Архитектор Карпенко отметил, что современные офисы становятся инклюзивными пространствами

Офисы уже не только рабочие помещения — они становятся местами для общения и вдохновения. «Известия» поговорили с архитектором из Architecture Plus Information (Perkins & Will) в Нью-Йорке, Георгием Карпенко, о современных тенденциях в проектировании офисов.

Карпенко утверждает, что несмотря на переход к удаленной работе, многие компании возвращают сотрудников в офисы, но уже в обновленные пространства. В 2025 году крупные корпорации, такие как Amazon, Google, Microsoft и Goldman Sachs, станут флагманами этого процесса.

«Можно сказать, что эпоха классического open space и cubicles действительно закончилась», — отмечает архитектор. Офисы теперь разбиваются на небольшие зоны для разных департаментов, объединенные общими лаунжами, кухнями и переговорными.

По словам архитектора, современные офисы становятся инклюзивными пространствами, где сотрудники могут выбирать наиболее комфортные условия для работы.