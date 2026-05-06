Архитектор Фисенко рекомендовал заказывать выписку из ЕГРН при покупке частного дома

Основатель и главный архитектор строительной компании Михаил Фисенко в интервью MIR24.TV рассказал, как правильно выбрать загородный дом и не допустить распространенных ошибок.

По его словам, первым делом необходимо убедиться в юридической чистоте объекта. Прежде чем принимать решение о покупке, стоит заказать выписку из ЕГРН, чтобы проверить собственников и наличие обременений или арестов.

Как пояснил специалист, следующий этап — оценка самого участка. Важно убедиться, что границы четко определены. Следует обратить внимание на рельеф и тип грунта: например, на глинистой почве могут возникнуть сложности с дренажом.