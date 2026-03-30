Архитектор Боровская рассказала, что вертикальное озеленение поможет сделать балкон комфортным и уютным

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik поделилась советами, как правильно обустроить балкон или лоджию.

По мнению эксперта, главный враг дизайна — хлам. Поэтому первый шаг к преображению пространства — это жесткая ревизия вещей. Если какой-либо предмет не использовался прошлым летом, скорее всего, ему не место на балконе в новом сезоне.

Боровская подчеркнула, что для изменения облика балкона не всегда требуется ремонт. Иногда достаточно обновить стены и добавить уютный ковер. Светлые оттенки визуально расширяют пространство, а яркие цвета поднимают настроение. Важно использовать специализированные фасадные краски для стен.

Растения также могут оживить дизайн. Вертикальное озеленение — это не только экономия места, но и главный тренд последних лет. Зеленые стены из плюща или специальных модулей с цветами превратят бетонную коробку в живой уголок.

Если балкон открытый, мебель и декор должны быть устойчивы к влаге, перепадам температур и солнечному свету. Эксперт рекомендует использовать технический ротанг, алюминий, кованное железо, обработанное дерево (тик, лиственница) и качественный пластик. Текстиль следует выбирать из влагостойких тканей (акрил, полиэстер) с пометкой Outdoor.

Грамотное освещение также играет важную роль. Переносные лампы и настенные бра на аккумуляторе позволяют легко менять атмосферу помещения без проводов. Теплый спектр создает интимную атмосферу для романтических ужинов или чтения книги в любом углу.