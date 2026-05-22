Архитектор Боровская предложила использовать зеркальную термопленку для охлаждения квартиры

В условиях продолжительной жары охладить квартиру без кондиционера может быть непросто. Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская поделилась с радиостанцией Sputnik советами, как создать более комфортную атмосферу в помещении.

Для начала необходимо предотвратить попадание солнечного тепла в квартиру. По словам эксперта, внутренние шторы не очень эффективны, так как стекло все равно нагревается и передает тепло внутрь.

«Гораздо лучше работают внешние маркизы или зеркальная термопленка, которая отражает лучи до того, как они пройдут сквозь стекло», — отметила специалист.

Важно помнить о движении воздуха в квартире. Проветривать помещения следует только в часы, когда температура на улице падает, создавая при этом прямой коридор для сквозняка от окна к двери.