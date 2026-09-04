Архитектор Боровская объяснила спад спроса на квартиры-студии

Россияне все чаще выбирают квартиры с изолированными комнатами вместо студий. Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская связала этот тренд с потребностью в приватности, удаленной работой и появлением детей, сообщает Sputnik .

По словам Боровской, открытые планировки прежде привлекали доступной ценой и ощущением простора. Однако в повседневной жизни жильцы сталкиваются с запахами еды, шумом и отсутствием возможности уединиться.

Удаленная работа усилила запрос на разделение зон. Архитектор пояснила, что людям стало трудно работать, отдыхать, готовить и спать в одном помещении. Семьям с детьми также необходимы отдельные места для сна и отдыха.

На рынке сказались и ограничения для малогабаритного жилья. С 1 августа 2024 года Москва перестала согласовывать проекты квартир менее 28 кв. м, а с 1 января 2025 года аналогичные правила начали действовать в Московской области. Минстрой рекомендовал регионам установить такой же минимальный порог для студий.

Сейчас покупатели чаще выбирают «евродвушки» с отдельной спальней и кухней-гостиной. Застройщики сокращают долю студий в новых жилых комплексах, уступая место более функциональным планировкам.