Архитектор Анурин заявил, что программа реновации обеспечивает гармоничное обновление Москвы

Власти Москвы в ходе президиума городского правительства включили 22 новые территории в программу реновации. Такой подход обеспечивает сбалансированное обновление столицы, а также создает равноправные условия для всех жителей, считает архитектор и градостроитель Петр Анурин, передала «Вечерня Москва».

Специалист отметил, что подбор зон для реновации — комплексный момент. Зачастую площадки равномерно распределяются по карте, что позволяет упорядочить и сбалансировать процесс обновления столицы, добавил Антурин.

Напомним, с января по сентябрь 2024 года более 39,3 тысячи москвичей переехали из старых домов в новостройки. За этот период в рамках программы было построено 203 жилых комплекса.