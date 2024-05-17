Архитектор Анурин назвал важной инициативу об отказе от строительства квартир меньше 28 «квадратов» | 360°

Общество 17 мая 2024, 13:00 Архитектор Анурин назвал важной инициативу об отказе от строительства квартир меньше 28 «квадратов»

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Студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров перестанут строить в российской столице, сообщили в Москомэкспертизы. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» инициативу прокомментировал архитектор Петр Анурин.

По его мнению, меры, направленные на усиление контроля за соблюдением норм при проектировании жилья, являются важными.

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«Теперь в однушках, основной целевой аудиторией которых остаются молодые семьи, точно будет пространство, чтобы поставить детскую кроватку. Тем, кто сетует на безальтернативность выбора, остается надеяться на коррекцию цены квадратного метра», — высказался эксперт.

Он также добавил, что в соответствующем решении можно заметить мягкие превентивные меры по преодолению демографического кризиса.