Археологи обнаружили редкие артефакты XIX века под сгоревшей таверной в США

Археологические раскопки, проведенные в американском городе Трой, штат Огайо, позволили обнаружить редкие артефакты XIX века под остатками сгоревшей таверны Overfield. Пожар, уничтоживший часть экспозиции местного музея в декабре 2024 года, создал уникальную возможность исследовать старинное здание, построенное в 1808 году. Об этом сообщил Popular Science .

Команда из шести археологов, работая на месте раскопок, обнаружила серебряную монету достоинством 50 центов, выпущенную в 1817 году, а также множество бытовых предметов, таких как керамическая посуда, костяные и стеклянные пуговицы, курительные трубки и другие мелкие предметы, написали «Известия».

Исполнительный директор музея Крис Мэннинг подчеркнул, что найденные артефакты отражают повседневную жизнь первых переселенцев в город Трой. Раскопки помогли получить новые данные о быте и культуре первых поколений жителей города, поселившихся здесь в начале XIX века.