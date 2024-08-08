Археологи обнаружили мастерскую фальшивомонетчиков около Нижегородского кремля

Археологи во время раскопок в исторической части Нижнего Новгорода обнаружили мастерскую фальшивомонетчиков около Нижегородского кремля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на управление госохраны объектов культурного наследия по региону.