Археологи обнаружили мастерскую фальшивомонетчиков около Нижегородского кремля

Археологи во время раскопок в исторической части Нижнего Новгорода обнаружили мастерскую фальшивомонетчиков около Нижегородского кремля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на управление госохраны объектов культурного наследия по региону.

Эксперты нашли форму для изготовления фальшивых монет XIX века достоинством 20 копеек.

Археологи предположили, что в районе улицы Пискунова 150 лет назад жили фальшивомонетчики. Они изготавливали поддельные монеты  «двугривенными» в «рассыпку» и продавали их на ярмарке.

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