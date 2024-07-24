Археологи обнаружили древние берестяные грамоты в Якутске

Девять берестяных грамот XVII века обнаружили в Якутске в ходе археологических раскопок впервые на Дальнем Востоке. Об этом сообщила «Звезда».

Их уникальность заключается в том, что записи сделаны чернилами, а не процарапаны, как большинство грамот. Археологи предположили, что находки являются частью архива воеводской канцелярии, утраченной во время пожара 1700 года.

Отмечается, что специалистам удалось прочитать только один фрагмент. В нем говорится о сборе ясака — натурального налога.