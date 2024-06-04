Археологи обнаружили древнее лютеранское кладбище в Нижнем Новгороде

Археологи Межрегионального центра археологических исследований обнаружили древнейшее лютеранское кладбище в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Его нашли между метромостом и Молитовским мостом во время проведения инженерных работ о укреплению склона. Кладбище содержит более 200 захоронений людей разного возраста и пола.

По данным историков, в XVII веке в немецкой слободе Нижнего Новгорода помимо германцев, жили шведы, датчане, шотландцы и литовцы.

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