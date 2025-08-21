Археологи нашли каменную кладку времен князя Олега Вещего в Старой Ладоге

В крепости Старой Ладоги прошла археологическая экспедиция, в ходе которой была обнаружена каменная кладка, предположительно относящаяся ко времени правления князя Олега Вещего. Открытие может пролить свет на раннюю историю русского государства, написала gazeta.spb.ru.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, раскопки были приурочены ко Дню Старой Ладоги. Крепость изначально была деревянной и построена примерно в 860–870 годах, а в X веке ее сменила каменная цитадель.

Ученые продолжают исследовать древние стены. Старая Ладога, основанная в середине VIII века, была первым городским поселением Северной Руси и значимым центром трансъевропейской торговли. Археологический комплекс содержит более 50 памятников, начиная от неолитических стоянок и заканчивая средневековыми постройками.

