Археологи нашли каменную кладку времен князя Олега Вещего в Старой Ладоге

В крепости Старой Ладоги прошла археологическая экспедиция, в ходе которой была обнаружена каменная кладка, предположительно относящаяся ко времени правления князя Олега Вещего. Открытие может пролить свет на раннюю историю русского государства, написала gazeta.spb.ru .

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, раскопки были приурочены ко Дню Старой Ладоги. Крепость изначально была деревянной и построена примерно в 860–870 годах, а в X веке ее сменила каменная цитадель.

Ученые продолжают исследовать древние стены. Старая Ладога, основанная в середине VIII века, была первым городским поселением Северной Руси и значимым центром трансъевропейской торговли. Археологический комплекс содержит более 50 памятников, начиная от неолитических стоянок и заканчивая средневековыми постройками.