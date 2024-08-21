«Аргументы и факты»: пожелтевшие перья лука являются признаком готового урожая

Пожелтение перьев лука свидетельствует о том, что урожай готов к сбору. При благоприятной погоде его можно сушить на месте, а в дождливую погоду лучше разместить плоды под навесом. Об этом сообщил aif.ru .

Процесс сушки длится от трех до четырех дней. После этого требуется удалить высохшие стебли и корни, а также перебрать луковицы, чтобы отсеять поврежденные или испорченные образцы. Лук, который не подлежит длительному хранению, следует использовать в первую очередь. Его также можно переработать. Огородники часто замораживают лук или консервируют его.

Хороший урожай хранится в сетках, картонных коробках, корзинах или ящиках, кроме этого, можно заплести традиционные луковые косы для более долгого хранения и эстетического вида.

Обычно к середине августа подходит к завершению и сбор чеснока. Его следует убирать до полного распада головок. Пожелтение всех листьев также является сигналом к сбору. Урожай нужно просушить в хорошо проветриваемом месте или под навесом, предпочтительно в светлом, но без прямых солнечных лучей. После этого необходимо укоротить стебли, оставив небольшой хвостик у головки, добавил «Мир 24».