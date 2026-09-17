Аренда жилья в Москве стала доступнее более чем на 40% за последние 20 лет

Риелторы отмечают значительное снижение расходов на аренду жилья в Москве за последние 20 лет. Если в 2006 году семья тратила на съемное жилье от 43% до 73% своего бюджета, то в 2026 году эта доля сократилась до 23–43%. Об этом пишет РИА-Недвижимость .

Согласно исследованию риелторской компании Vysotsky Estate, за последние 20 лет аренда жилья в Москве стала более чем на 40% доступнее. В 2006 году средний доход московской пары составлял от 30 до 36 тысяч рублей, а к 2026 году он увеличился до 160–216 тысяч рублей. При этом ставки аренды выросли примерно втрое: если два десятилетия назад однокомнатная квартира в старом фонде стоила 15,5–17 тысяч рублей, то сейчас — 50–55 тысяч рублей.

Управляющий партнер Vysotsky Estate Сергей Смирнов связывает снижение относительной нагрузки с ростом предложения арендного жилья и улучшением транспортной доступности районов благодаря развитию метро и МЦД. Теперь конкуренция за арендатора идет между большим числом удаленных локаций.

Однако риелтор Александр Харыбин предупреждает о возможном росте цен в будущем. Как только ЦБ снизит ключевую ставку до 10% и ниже, владельцы инвестиционных квартир могут начать выводить свои объекты на рынок купли-продажи, что сократит объем предложения для долгосрочной аренды.