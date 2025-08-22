Арахнолог Мартыновченко сообщил, что пауки-осы не представляют опасности для человека

Сотрудник биологического факультета МГУ, арахнолог Федор Мартыновченко в разговоре с News.ru заявил, что пауки-осы, распространившиеся в Москве и других регионах РФ, ядовиты, но не опасны для человека.

Эксперт сравнил болезненность их укусов с ощущениями от нападения желто-черных насекомых, у которых они переняли название.

«Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет», — отметил специалист.

По его словам, такие пауки не бросаются на людей без причины. Зачастую они проявляют агрессию при касании или разрушении паутины.