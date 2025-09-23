Арабский бизнесмен Нассеф Савирис заявил о желании инвестировать в экономику США 50 млрд долларов

Самый богатый арабский бизнесмен, египетский миллиардер Нассеф Савирис, планирует вложить деньги в США. Об этом сообщило издание Financial Times .

Миллиардер намерен реструктурировать бизнес и вложить 50 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры США.

Савирису принадлежит компания OCI Global, ее планируют объединить с семейным строительным холдингом Orascom Construction. Новая компания будет зарегистрирована в Абу-Даби (ОАЭ) и начнет инвестировать в проекты в области дата-центров и других направлениях развития инфраструктуры США, написала «Свободная пресса».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании привлечь в страну иностранные компании с высокими технологиями вместе с их сотрудниками и инвестициями.