Апрельские снегопады сменятся весенними дождями в Пермском крае

В Пермском краев ближайшие дни ожидаются небольшие дожди. В пятницу, 24 апреля, температура воздуха составит около +10 градусов, ночью — около 0 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на прогноз регионального Гидрометеоцентра.
В субботу, 25 апреля, под влиянием циклона пройдут небольшие и умеренные дожди, в основном днем. Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, в Перми — около +2 градусов. Днем потеплеет до +8 градусов.
В воскресенье, 26 апреля, температура воздуха составит +8…10 градусов, интенсивность осадков уменьшится.
