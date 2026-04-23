Апрель 2026 года войдет в историю Волгограда как один из самых холодных

Апрель 2026 года в Волгограде оказался одним из самых холодных за всю историю XXI века. Об этом сообщил сайт Novostivolgograda.ru .

Метеорологи зафиксировали, что в первой половине месяца средняя температура была значительно ниже климатической нормы. Днем воздух прогревался лишь до +10…+12 градусов, а ночью температура опускалась до +4…+5 градусов.

Однако, по прогнозам синоптиков, самый холодный период уже остался позади. С 22 апреля в городе ожидается постепенное потепление, хотя значительного роста температуры в ближайшее время не прогнозируется, добавил RT.