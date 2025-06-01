Apple TV+ представил новые эпизоды «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил о старте показа очередной части популярного драматического сериала «Утреннее шоу». Премьера новых серий запланирована на 17 сентября, а завершится сезон 19 ноября. Зрителей ожидает десять эпизодов, которые будут доступны каждую среду, сообщил сайт «7Дней.ru».
Действие четвертого сезона развернется весной 2024 года, продолжая историю команды утренней программы. После слияния телеканалов UBA и NBN сотрудники редакции столкнутся с новыми вызовами: корпоративными играми, манипуляциями и борьбой за власть. В условиях, когда доверие становится роскошью, герои задаются вопросами о честности и границах между правдой и ложью.
В главных ролях снова снялись Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, играющие ведущих утреннего эфира. К актерскому составу присоединились обладатели «Оскара» Марион Котийяр и Джереми Айронс, а также Стив Карелл, чей персонаж сыграл ключевую роль в предыдущих сезонах.
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