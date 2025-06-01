Apple TV+ представил новые эпизоды «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил о старте показа очередной части популярного драматического сериала «Утреннее шоу». Премьера новых серий запланирована на 17 сентября, а завершится сезон 19 ноября. Зрителей ожидает десять эпизодов, которые будут доступны каждую среду, сообщил сайт «7Дней.ru» .

Действие четвертого сезона развернется весной 2024 года, продолжая историю команды утренней программы. После слияния телеканалов UBA и NBN сотрудники редакции столкнутся с новыми вызовами: корпоративными играми, манипуляциями и борьбой за власть. В условиях, когда доверие становится роскошью, герои задаются вопросами о честности и границах между правдой и ложью.

В главных ролях снова снялись Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, играющие ведущих утреннего эфира. К актерскому составу присоединились обладатели «Оскара» Марион Котийяр и Джереми Айронс, а также Стив Карелл, чей персонаж сыграл ключевую роль в предыдущих сезонах.