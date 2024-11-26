Аппарат Картофельного Союза предложил ввести фиксированную минимальную цену на закупку картофеля

Руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина в беседе с ИА НСН предложила ввести фиксированную минимальную цену на закупку картофеля, чтобы снизить цену на продукт.

Это условие, по словам собеседницы, позволит фермерам выращивать больше качественной продукции, соответствующей требованиям торговых сетей.

«С торговыми сетями, к сожалению, история непредсказуемая. Поэтому мы как Картофельный Союз выступаем за усиление агроконтракта с торговыми сетями», — сказала Губина.

Собеседница объяснила, что закупочные цены на картофель в этом году выросли на фоне низкой базы, вызванной рекордным прошлогодним урожаем.