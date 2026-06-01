«Апельсин»: средняя стоимость продуктовой корзины для ребенка на неделю составила 1912 рублей

Согласно исследованию сервиса «Апельсин», средняя стоимость недельного набора продуктов для ребенка в июне 2026 года составляет 1912 рублей. Об этом сообщил сайт Life.ru .

В состав корзины вошли следующие продукты: 1,5 кг круп и хлеба, 3,8 кг овощей и картофеля, 2,3 кг фруктов, 0,8 кг мяса, 350 г рыбы, 6,9 кг молочных продуктов и три яйца.

Среди конкретных цен можно выделить следующие: хлеб (200 г) — 12 рублей, макароны (300 г) — 13 рублей, рис (330 г) — 11 рублей, гречка (330 г) — 12 рублей, овсянка (330 г) — 15 рублей, огурцы (1,3 кг) — 125 рублей, помидоры (1,3 кг) — 228 рублей, картофель (1,2 кг) — 65 рублей, апельсины (800 г) — 64 рубля, яблоки (750 г) — 75 рублей, киви (750 г) — 75 рублей, свинина (0,8 кг) — 192 рубля, минтай (350 г) — 82 рубля, молоко (4,5 л) — 297 рублей, творог (1 кг) — 303 рубля, кефир (1 кг) — 99 рублей, сыр (400 г) — 220 рублей, три яйца — 24 рубля.

За последний год в России заметно подешевели овощи, традиционно входящие в борщевой набор, а также сливочное масло. По данным экспертов, этому способствовали расширение прямых закупок у российских производителей и сокращение объемов сезонного импорта.