«Апельсин»: минимальный набор для приготовления шашлыка обойдется россиянам в 1430 рублей

Специалисты платежного сервиса «Апельсин» подсчитали, что в 2026 году минимальный набор для приготовления шашлыка обойдется россиянам в 1430 рублей. Об этом написал RT .

В эту сумму входит все необходимое: от мангала и шампуров до древесного угля, жидкости для розжига и опахала. За основу расчета был взят классический вариант — килограмм свиного шашлыка в маринаде.

По данным экспертов, стоимость мангала составляет 375 рублей, шампуров — 75 рублей, угля — 350 рублей, жидкости для розжига — 140 рублей, опахала — 70 рублей, а мяса — 420 рублей.