Антиутопия «Мы» Замятина заняла пятую строку в рейтинге наиболее читаемых книг

Большинству российских читателей по-прежнему близки классические произведения. Лидирующие позиции который год подряд занимают Михаил Булгаков и Федор Достоевский. В этом году неожиданную популярность приобрел Евгений Замятин с антиутопией «Мы». Она заняла пятую строку в рейтинге. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на сеть книжных магазинов.

Первое место традиционно удерживает роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продажи книги увеличились на 36% по сравнению с 2023 годом. Федор Достоевский закрепил за собой второе, третье и четвертое места с произведениями «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Идиот», добавил «Петербург2».

В топ также вошли также произведения школьной программы, такие как «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мертвые души» Николая Гоголя и «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 230 лет со дня рождения Александра Грибоедова. В Петербурге и других городах проводятся памятные мероприятия, выставки и театральные постановки, посвященные творчеству писателя-драматурга.