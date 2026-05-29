Антициклон принесет прохладу в ХМАО на выходных

С 29 по 31 мая в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается снижение жары благодаря антициклону, который смещается с северо-востока. Об этом сообщила URA.RU синоптик Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Сенина.

«С 29 по 31 мая погоду на территории округа будет определять антициклон, который смещается с северо-востока. Он вытеснит жаркие воздушные массы, которые сейчас находятся над регионом», — рассказала Сенина.

По ее словам, жара спадет до более комфортных значений. На большей части территории округа будет преимущественно без осадков. Исключение составит юго-западная часть региона, в основном Кондинский район. Там погоду будет определять передняя часть циклона с активной фронтальной зоной, что приведет к дождям от умеренных до сильных.

Синоптик уточнила, что смена воздушных масс будет сопровождаться градиентным ветром северо-восточного и восточного направлений с порывами до 15–18 метров в секунду. Поэтому дни будут достаточно ветреными.