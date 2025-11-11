Антиквар Буркова заявила о ценности новогодних игрушек, выпущенных в СССР с 1936 по 1970 год

Новогодние елочные игрушки, выпущенные в СССР в период с 1936 по 1970 год, обладают исторической и культурной ценностью, которая влияет на их стоимость. Об этом сообщила потомственный антиквар, коллекционер и искусствовед Екатерина Буркова в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, в действительности новогодние игрушки времен СССР в хорошем состоянии могут стоить от трех до пяти тысяч рублей за штуку. Редкие экземпляры стоят значительно дороже.

«Например, „Чиполлино“. И если игрушка главного героя в хорошей сохранности стоит пять–семь тысяч рублей, то более редкие экземпляры из данной коллекции, например „Генерал-мышь“, уже доходят по стоимости и до 50 тысяч», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание на набор игрушек различных животных, выпущенный в 1939 году к сельскохозяйственной выставке. Стоимость может достигать 500–600 тысяч рублей.