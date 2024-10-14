Антибиотики широкого спектра действия пропали в 25 регионах РФ

Пациенты пожаловались на пропажу из аптек в 25 регионах России препаратов, содержащих действующее вещество рокситромицин. Об этом сообщили «Известия» .

В региональных аптеках дефицит и других антибиотиков –с азитромицином, кларитромицином и эритромицином. Это препараты широкого спектра антибактериальной активности. Врачи назначают чаще всего именно их.

Ситуация с нехваткой всех четырех препаратов сложилась, в частности, в аптеках Крыма, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. При этом отмечается, что с начала года в гражданский оборот ввели меньшее число упаковок препаратов с рокситромицином — 10,3 тысячи, за аналогичный период 2023 года этот показатель составлял введено 11,04 тысячи упаковок.

Эти антибиотики назначают при лечении инфекционных заболеваний дыхательных путей, мочевыводящей системы, кожи и мягких тканей. При этом в России существуют свои аналоги, поэтому дефицитные препараты можно будет заменить.

Как заявил «Известиям» врач Павел Хорошев, пропавшие антибиотики заменимы, но не во всех случаях.

«При борьбе с бактерией хеликобактер пилори, в 98,5% случаев приводящей к гастритам и язвенной болезни, назначают кларитромицин. Аналогов в этом случае нет», — подчеркнул он.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Магалиф рассказал, что дефицит с препаратом «Сульпирид» в Алтайском крае мог возникнуть из-за прохождения перерегистрации.