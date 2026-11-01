Ансамбль церквей в Новой Ладоге отреставрируют почти за 545 млн рублей

В Новой Ладоге отреставрируют региональный памятник «Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного». Начальная цена контракта составляет 544,9 миллиона рублей, сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на комитет государственного заказа Ленинградской области.

Конкурс объявила Дирекция по сохранению объектов культурного наследия региона. Подрядчику предстоит восстановить церковь Климента папы Римского и Петра Александрийского, церковь Спаса Нерукотворного, ограды и прилегающую территорию.

В список задач вошли возвращение утраченного шпиля колокольни, восстановление отделки фасадов, кирпичной кладки, кровли, водоотведения и росписей интерьеров. Памятник также приспособят для маломобильных граждан. Работы планируют завершить до 25 ноября 2029 года, а полностью исполнить контракт — до 19 декабря того же года.