Сегодня 08:41 Анонс: Московское областное УФАС России проведет публичные обсуждения правоприменительной практики за I полугодие 2025 г
21 августа 2025 года в 10:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2025 года. Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции.
Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках.
Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте Управления в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.
Московским областным УФАС России организован сбор вопросов по обсуждаемым темам посредством заполнения формы
https://forms.gle/TXbLGzbsYV72P8PZ8.
Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия и/или размещены на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».
Для уточнения организационных вопросов обращаться в Московское областное УФАС России по телефону:
8 (499) 755-23-23 (доб. 050-148), е-mail: pressto50@fas.gov.ru.
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