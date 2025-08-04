Анонс: Московское областное УФАС России проведет публичные обсуждения правоприменительной практики за I полугодие 2025 г

Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках.

21 августа 2025 года в 10:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2025 года. Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции.

Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте Управления в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Московским областным УФАС России организован сбор вопросов по обсуждаемым темам посредством заполнения формы https://forms.gle/TXbLGzbsYV72P8PZ8.

Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия и/или размещены на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Для уточнения организационных вопросов обращаться в Московское областное УФАС России по телефону: 8 (499) 755-23-23 (доб. 050-148), е-mail: pressto50@fas.gov.ru.