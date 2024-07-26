Анонс: Московское областное УФАС России проведет публичные обсуждения правоприменительной практики за I полугодие 2024 г
Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области.
Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте ведомства в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.
Московским областным УФАС России организован сбор вопросов по обсуждаемым темам посредством заполнения формы https://forms.gle/1M6VRi2BVZJGrEYn8.
Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия и/или размещены на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».
Для уточнения организационных вопросов обращаться в Московское областное УФАС России по телефону: 8 (499) 755-23-23 (доб. 050-148), е-mail: pressto50@fas.gov.ru.
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