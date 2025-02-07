07 февраля 2025 08:49 Анонс: ФАС России и Московское областное УФАС России проведут публичные обсуждения
27 февраля 2025 года в 10:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 2024 год. Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции.
Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках.
Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте Управления в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.
Московским областным УФАС России организован сбор вопросов по обсуждаемым темам посредством заполнения формы
https://forms.gle/SHxJaohUrwjJBzPW7.
Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия и/или размещены на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».
Для уточнения организационных вопросов обращаться в Московское областное УФАС России по телефону:
8 (499) 755-23-23 (доб. 050-148), е-mail: pressto50@fas.gov.ru.
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