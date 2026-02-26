Аномальные морозы ожидаются в Югре

В период с 27 февраля по 2 марта в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируются экстремальные холода. В некоторых районах температура может опуститься ниже -40 градусов. Об этом сайту URA.RU сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.