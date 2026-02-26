Аномальные морозы ожидаются в Югре

В период с 27 февраля по 2 марта в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируются экстремальные холода. В некоторых районах температура может опуститься ниже -40 градусов. Об этом сайту URA.RU сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Местами ожидается аномально холодная погода», — указано в сообщении центра.
Ночью температура воздуха составит от -31 до -36 градусов, а в отдельных районах может достигать от -38 до -43 градусов. Днем возможен небольшой снег, на дорогах местами вероятна гололедица.
