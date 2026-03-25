Аномальное потепление до +19 градусов ожидается в Челябинской области

В ближайшие выходные на западе Челябинской области прогнозируется значительное потепление: температура воздуха может подняться до 19 градусов. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела метеопрогнозов ЦГМС Екатерина Выходцева со ссылкой на сайт «Вентускай».

По информации сервиса, на западе региона к концу марта ожидается повышение температуры на восемь градусов выше климатической нормы, в среднем воздух будет прогреваться на 10–12 градусов больше обычного. Визуально это выглядит как прохождение теплого фронта по югу и западу области.

Агрегатор погоды на сайте «Гисметео» также подтверждает аномальное потепление. Согласно их прогнозам, в Сатке воздух прогреется до 14–16 градусов, а в Аше, Златоусте и Трехгорном — до 17 градусов. Ночные температуры могут оставаться отрицательными, но днем воздух будет быстро нагреваться.

«К пятнице после кратковременных осадков антициклон усилится, рассеивая облачность над регионом», предупредила руководитель отдела метеопрогнозов ЦГМС Екатерина Выходцева.

Это также будет способствовать повышению температуры.