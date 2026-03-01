Аномально холодный март ожидает жителей Омска

Гидрометцентр России представил прогноз погоды на первый месяц весны 2026 года. Согласно опубликованным данным, омичи не смогут насладиться ранней оттепелью. Средняя температура в регионе окажется примерно на градус ниже климатической нормы, сообщил сайт gorod55.ru .

Специалисты отмечают, что такая ситуация характерна именно для Западной Сибири, включая соседние регионы — Томск и Кемерово. При этом количество осадков должно остаться в пределах среднестатистического уровня. Так, норма осадков составляет около 39 миллиметров, снега выпадет достаточно, чтобы обеспечить нормальный режим снеготаяния весной.

Однако первые дни марта будут довольно морозными: ночью столбик термометра опустится до минус 28−34 градусов, днем сохранятся сильные заморозки. Особых угроз подтопления жителям региона пока ожидать не приходится.