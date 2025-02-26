Аномально холодная погода установится на Ставрополье до конца недели

Жителей Ставропольского края предупредили об аномальных холодах, которые ожидаются с 26 февраля по 2 марта. Об этом пишет RT со ссылкой на представителей Противопожарной и аварийно-спасательная службы региона.

По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров могут опуститься до -14… -21 градусов, дневная температура составит до -5… -10 градусов. Это на 10 градусов ниже климатической нормы.

На этом фоне увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ростом числа ДТП, нарушениями в работе коммунальных служб и транспорта, а также авариями на объектах ЖКХ, предупредили специалисты.