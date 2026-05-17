Аномальная жара продержится в Челябинской области до 20 мая

Аномально жаркая погода в Челябинской области сохранится до 20 мая. Наиболее высокие температуры ожидаются на западе региона. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные «Гисметео».

По данным синоптиков, в ближайшие пять дней средние дневные температуры в городах Челябинской области будут составлять около 24–28 градусов. Ночью температура не опустится ниже десяти градусов тепла.

По прогнозу, 18 мая в Аше днем температура достигнет 30 градусов в тени. В Челябинске с 15 по 18 мая ожидается около 24–25 градусов, а к 19 мая температура поднимется до 28 градусов.

С 21 мая погода в большинстве городов региона резко изменится. Температуры снизятся примерно на 5–10 градусов. Средний дневной прогрев достигнет 20–22 градусов, а ночью ожидается похолодание до 5–7 градусов тепла.