Аномальная жара ожидается в Курганской области в мае
В период с 15 по 20 мая в Курганской области прогнозируется аномально высокая температура. Об этом сайту URA.RU сообщили представители Курганского ЦГМС.
Согласно прогнозам синоптиков, среднесуточные температуры превысят климатическую норму более чем на семь градусов.
Жители Кургана и области могут готовиться к раннему наступлению летнего тепла, которое придет значительно раньше обычного.
